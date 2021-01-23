一直有留意開，香港的初創融資走勢，過去2020年，有公開紀錄的初創融資，大約30幾宗，其中大部分是FinTech、BioTech和物流相關初創。

踏入2021年，其中一宗最新融資，正是以AI做資產管理嘅MioTech，要知道佢地亦係，當年李嘉誠Horizons Ventures第一間投資的本地初創。

MioTech擁有的ESG數據，覆蓋大中華區超過100萬間上市和私人公司，其中包括所有A股公司。所以要知道 MioTech 的本領，首先要知道，ESG及其有關數據係何方神聖。

近年不少國家大力推廣的ESG標準，是Environmental（環境）、Social（社會）和Governance（治理）的縮寫，它是一種關注企業於環境、社會、治理績效的投資理念和企業評價準則。

舉實例，即例如企業碳及溫室氣體排放量、性別及性別平衡政策、貪污受賄政策、員工之間不公平競爭等，都都落入ESG範疇。

換言之，ESG所關心範圍，主要是以旗下員工和企業以外，ESG的嘅投資，並非產品或業務直接有關，而是用於地球、社會、市民以及員工嘅褔𧘲。

所謂的ESG數據，係外國一早起步，例如湯森路透、MSCI等，都開發咗ESG相關評估框架，至於MioTech，則主攻大中華區公司，佢地以人工智能方式，監察同收集來自社交媒體、企業公開報告、政府監管信息、環保組織或NGO發佈嘅環保數據。

如果話傳統財務數據，反映緊企業過去的實際表現，ESG數據，可以理解為企業適應未來不確定性、長遠持續穩定增長嘅能力指標。

何以咁神奇？我認為主要原因，真係時代唔同咗，尤其當社交媒體盛行之後，真正了解民情並關心社會嘅企業，自然獲得更多政治資源。

回顧過去兩年，香港營商環境最大不確定性，自不然是Social Unrest和Covid-19，有唔少老牌上市公司，例如美心、TVB、港鐵，管理層唔了解民情，當社會出現危機，市民對企業有所期望，但管理層決策未能投民所好之餘，甚至是背道而馳，結果財務數據慘不忍睹，可謂求仁得仁。

以TVB為例，最近引入的新管理層，曾志偉表示要製作更多高質素節目，代表其思維依然停留產品層次，很明顯是捉錯用神。如果TVB不認清現實，了解民意並投民所好，相信是永無翻身之日。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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