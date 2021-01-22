【本報訊】新盤混戰打得火熱，最新加入戰團是信置（083）旗下馬鞍山烏溪沙Silversands，本周上樓書後，周五旋即開價，首批50伙，折實平均呎價19,888元，貴絕烏溪沙新盤，兩年間同區新樓賣貴兩成；一房戶入場費586.31萬元起，最快下周開售。

新盤Silversands位於馬鞍山烏溪沙耀沙路8號，昨公佈首張價單，提供50伙，包括20伙一房及30伙兩房，180天即供最高18.5%折扣，折實價586.31萬至1,039.94萬元，呎價18,889至20,802元，折實平均呎價19,888元。入場單位為5A座1樓F室，實用306方呎一房，折實586.31萬元，呎價19,160元。

同區新盤兩年貴兩成

烏溪沙對上新盤為中信（267）峻源，2019年首批平均呎價1.6萬元；2018年時區內兩新盤開售，碧桂園（2007）及宏安（1243）泓碧首批1.65萬元，而新地（016）雲海則近1.7萬元。是次Silversands開價屬區內新盤中最貴，兩年間樓價推高兩成。

二手方面，馬鞍山市中心新港城本月錄14宗成交，呎價約1.44萬元。樓齡較新的薈朗錄8宗成交，呎價平均1.78萬元。同屬烏溪沙的迎海二手呎價1.6萬元。項目開價貴二手逾11%。

Silversands為信置以13.83億投得，每呎地價1.16萬元，區內其他一手地皮呎價均低過6,500元。不過，同區泓碧地皮曾轉手，呎價升至1.05萬元；2018年首批開價亦只是1.45萬元。

另外，今年首個豪宅全新盤、九倉持有丶會德豐負責發展的山頂豪宅項目77/79 Peak Road，首推3幢洋房，包括77A號，實用7,388方呎，連花園8,476方呎、庭院792方呎，五套房間隔；77D號，實用6,266方呎，花園3,932方呎、庭院803方呎，四套房間隔，以及77F號，實用6,061方呎，花園5,095方呎、天台1,772方呎。項目本月29日招標。

Monaco盡推標準戶

同系啟德新盤Monaco盡推餘下標準戶。5號價單涉91伙，實用280至727方呎，折實666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,538至28,648元，折實平均呎價25,175元，比首張價單均價22,669元貴逾一成。發展商則指，撇除座向、景觀、樓層等因素，較對上價單加價約1.5%。短期內將公佈銷售安排。

太古地產（1972）灣仔Eight Star Street推3伙本月26日起招標，包括2樓C室、6樓B室及19樓A室，招標指引價介乎2,028萬至3,280萬元。其中19樓A室，面積913方呎三房，指引價3,828萬元，呎價4.2萬元。