讀了接近10年經濟學，間中回憶一些微觀基本模型，再跟現實對比，發現往往有很大的差距。

比方說，我接受的學理訓練常常告訴我壟斷沒有效率，壟斷賺取的租值在若干條件下會慢慢消散。對比香港，有很多行業都是接近獨家專型，例如煤氣、電力、通訊、地產等等。以上所講的行業，生意做得很大，亦通過資本化上市，一般群眾都可以在資本市場購入他們的股票，賺取股息，食盡資本紅利。以十年計的時間缐去睇，煤氣電力這些獨市壟斷行業，賺錢賺到盤滿缽滿。數年前的我會問，明明說壟斷不是好東西，為什麼這些行業會賺大錢？

專營權意味營運人能夠享用到成本以上的額外租值，但不一定是必勝，例如海洋公園是專營的主題樂園，生意頭腦很好的盛智文把它搞得有聲有色，成為香港之光，但去到富二代劉鳴煒公子手上，卻搞到一潭死水。

10年前TVB門高狗大，一台獨大，現在市值卻比轉型成為電子商貿的王維基遠遠拋離，最近更委任了兩個不高的高層。如果走向大灣區是TVB的營運方針，我也很難說王祖藍和曾志偉不是適合人選，始終王祖藍在內地的演藝事業如日方中，是內地家傳戶曉的演藝人物。雖然我覺得口味低俗，但也許這是商機所在。正如我眼中的古天樂遠遠超越陳偉霆，但陳偉霆卻是福布斯名人，賺錢遠多過影帝古天樂。

模型沒有被推翻，只不過現實的體會和詮釋會令到我對模型的理解提升到另一個層次。

壟斷的租值是會消散，關鍵是要看得出壟斷地位的護城河在哪兒。以前沒有娛樂，TVB當然獨大，現在YouTube上很多網路KOL製造娛樂，也不用再看TVB了。

最近這些年我對於平台和個人IP的互動關係有所改變，以前平台捧紅明星，現在平台被碎片化，所謂捧紅別人的能力大不如前，如果我肯，我說要在街邊攞跑或者吃屎，要過100,000點擊率又有何難？隨便一個動作已經可以吸引眼球。

有了社交媒體，廠商可以直接聯絡藝人，不必經過經理人，藝人的話語權比起平台更大，平台只是輔助。專營權的優勢消失，意味着原本專營權享有的租值也會跟着碎片化，有危自然有機，我對社交媒體依然充滿信心， TVB不是因為政治而死，而是因為他們對於平台和個人IP的互動關係不夠敏感。雖然現在社交媒體出現移民潮，但對於我們這些網路素人來說，卻是天大的機會。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！