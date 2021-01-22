【本報訊】連續14日過百億元北水瘋狂湧港的紀錄斷纜，「北水大時代」或需歇一歇。繼周四減慢流入兩成至163億元後，昨日北水淨流入再放緩逾四成至94億元，為年初至今新低。專家表示流入減慢屬正常，但預期下周未必能重上百億元。

香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民預期，北水下周重上百億元機會小，資金減慢流入主要由於A股較H股溢價收窄，「去年底至本月初AH股差價逾四成，為過去十年最大差距，資金見H股便宜追落後；直至本周AH差價縮減至33%，北水流入遂減慢。」若A股持續上漲，北水能保持大額流入，「近期內地多人借錢買股票，即融資融券等，因此逐步拉開AH股差距。」

正榮金融業務部副總裁郭家耀認為，北水獲利回吐屬正常，「冇理由日日派錢」；有見北水南向速度加快，將成未來港股其中一個重要指標。他建議散戶持倉九成可先減一兩成，六成倉位則可暫時按兵不動，料市況尚未逆轉。隨着北水基金持續湧現並認購反應熱烈，他預期越來越多基金透過港股通買入港股，「強勁資金流未斷之前，對港股繼續帶來支持。」

騰訊續穩坐吸資王

內地外滙管理局公佈的數字亦反映境內居民投資港股熱情較高，帶動交投活躍；去年7月至11月跨境證券投資順差700億美元，其中境內人士對海外證券投資規模按年增四成。

股王騰訊（700）穩坐吸資王寶座，獲37億元淨入；美團（3690）緊隨其後，錄13億元淨買；兩股近期勢頭強勁，本周曾連環破頂，昨齊齊逆市升逾1%，分別收報691元及380.2元。惟小米（1810）再被北水嫌棄，昨錄6.7億元淨賣出，連續兩日成走資最多個股。

據TMT Finance報道，騰訊正考慮貸款交易籌集數十億美元，以收購潛在遊戲業務；預計將是美國或韓國的公司。

北水流入速度放慢，表現直接反映於恒指中，全日低開低收，最終報29447點，插479點或1.6%；本周仍累升874點；今年開局以來連升三周，共計2,216點。H指昨跌212點或1.8%，報11677點；全周升3%。全日沽空金額約302.65億元，沽空比率12.39%。郭家耀認為，恒指回落屬正常調整，早前累積頗大升幅；預計市場持續關注拜登對華政策、內地企業盈利陸續出台、本地疫情等，相信能守二萬九關。

人行再打擊支付寶

此外，內地科企反壟斷危機持續加劇，中銀保監副主席梁濤表示，金融管理部門近日約談螞蟻集團等互聯網平台公司，指出存在的違規監管套利、壟斷經營、損害消費者合法權益等問題；但強調並非針對個別企業。另一邊廂，人行續出招打擊螞蟻集團旗下支付寶，昨宣佈為防範風險，收緊支付機構客戶備存金額用途，只能存入銀行；3月1日起落實，設6個月過渡期。消息拖累阿里（9988）昨插3%至250.6元

陰影下，美團的互助業務亦將於月底關閉，中銀保監首席風險官兼新聞發言人肖遠企表示，主因是美團互助偏離集團主業、逆選擇風險不斷增加。