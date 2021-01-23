有日本沖繩放盤，該獨立屋為一戶建全新民宿，位於大阪市中央區沖繩八重瀬。物業全棟2層高，建築面積約1,128呎，土地面積約3,500呎，現放售約315萬元，平均呎價約2,792元，享土地及物業所有權，持有合法民宿旅館經營牌照。

物業坐落於日本沖繩縣八重瀬町，毗鄰沖繩縣南部賞櫻名地點「八重瀨櫻花祭」，該物業持有合法民宿旅館經營牌照，亦即符合申請「投資經營管理簽證」條件，更可即時營運收租。

「投資經營管理簽證」為香港人去日本創業移居的最常用的簽證，只須在日本開設或者收購日本公司，並投資500萬日圓（約37萬港元）或以上，便可獲取長期居留簽證，經營滿10年便有機會獲得永住權。

該物業已做消防檢驗，罕見高樓底客廳，特式單位，另設子母房，而且鄰近遊客賞櫻景點，絕不愁租客或旅客入住率。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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