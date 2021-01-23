鍾情機車文化的男士，大概都有買過幾件皮褸，或會在美、英款式上出現不少掙札。前者簡約俐落又「佬」到不能，後者則複雜細緻並帶點紳士氣息。提到英式皮褸這種獨有個性，代表品牌也離不開傳統騎士風Lewis Leather，或者時尚味道濃厚之選Belstaff、Matchless。這兩個牌子經常被比較甚至混為一談，表面上是異曲同工，而且在設計細節、擦色效果方面確實有不謀而合之處，甚至有九成相似的款式出現過。就市場推廣策略而言，Belstaff多季找來碧咸坐陣宣傳，Matchless則有電影如Avengers、Star Wars、007等植入式廣告。兩者思路如此接近，到底背後又存在什麼「鮮為人知」的關系？

1924年創立於英國的Belstaff，由本來的機能服飾路線走到二千年代時尚舞台，Kate Moss廣告一出簡直是紅透半邊天。即使近年狀態有點回落，產地由意大利改為羅馬尼亞製造，用料亦改以軟熟的實色羊皮為主，招牌的厚實牛皮與擦色效果只出現在少量款式，口碑明顯不及從前。粉絲都會知道幾年前是個「分水嶺」，區別新、舊版Belstaff的質量距離。

剛好又在幾年前，另一英國皮褸品牌Matchless彈起，先後被Marvel、DC一眾英雄「加持」，同時又頻頻出現於Blade Runner、Terminator、Dunkirk等過百套荷里活電影，勢如破竹、無人不曉，然而自營店、經銷商算不上多。

翻查歷史，這個1899年開業的機車品牌怎麼近年突然「爆」出來？原來當年令Belstaff發光發量的主理人—意大利Franco Malenotti家族，於2011年將品牌賣給The Labelux Group，重新定位並在2014年合併到JAB Luxury GmbH.。粉絲們留意到當年的風格、甚至質量轉變也不無道理。

而Franco Malenotti家族的下一步，就是在2012年收購英國機車品牌Matchless，讓這百年老牌以「British brand with Italian passion」的方式從重生。過往Belsaff的頂級意大利工藝亦完美地「投胎」去Matchless。當然，最厲害還是Malenotti家族跟荷里活打了大半世紀的交道，由承辦角色造型單品到量產銷售可謂開創先河。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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