踏入1月，發展商輪番推售新盤帶動下，樓市逐漸回覆熾熱，而九龍灣近啟德工廠區亦迎來至今最旺人流的一日。南豐旗下日出康城10期項目本週六，於九龍灣啟匯首日發售179伙，項目銷售安排顯示為早上11時開售，然而市場反應熱烈，早上未夠9時30分已經逼爆啟匯正門外，人龍排至祥業街，記者現場所見已經有逾數百人。

項目首日發售179伙，週五截收5,000多票，超額認購27倍，發展商銷售安排原定早上11時開售，但因應防疫及人流，已經安排提早至9時45分開始安排準買家排隊分流至售樓處，然而早上到場的準買家爭分奪秒，未到9時30分已經逼爆啟匯門外，發展商都要提早至9時30分開始放人流上售樓處。

項目首批179個單位，單位折實平均呎價15,834元，入場費700萬元，每人限最多購入4伙，單位實用面積介乎484至1,205方呎，當中有146伙兩房戶、17伙三房戶及6伙四房戶。入場單位為1B座2樓D室，實用面積485方呎，兩房間隔，定價879.2萬元，折實價699萬元，呎價14,412元。

即將新婚的陳先生偕女伴到場，預算800多萬元買入兩房單位。陳先生與女伴指過去曾經參觀過不少新盤，包括啟德以及其他日出康城項目，但綜觀多個項目都認為LP10開價較其他平，首期將會與女朋友合力支出。

廿四孝父母陪子女買樓，胡太太陪伴女兒，與其男朋友及親家一同到場打算買入新婚單位。胡太

太指女兒與其男朋友預算700多萬元，合力買入兩房單位自住，但未知是否使用兩人首置名額。胡太太指住慣將軍澳區，因此買回同區單位，但都未知女兒對於首期的安排。

外國回流銀行從業員何先生與太太新婚一年多，指第一次抽籤，第一次睇盤就一眼相中日出康城LP10，以760多萬元買入兩房單位。兩人原居屯門區，但參觀過LP10後被其無敵海景吸引，何太太更形容為「十全十美」。何先生指對後市走勢，看見日內賣樓場面如此爆滿，市場需求之龐大，已經不需要再擔心。

同樣廿四孝父母王先生伉儷陪同女兒到場，斥資800多萬元買入高層C室兩房單位，直言「而家幫佢上車，等佢將來容易啲」。王先生又指採用建築期付款方式，預算2至3成首期，讓女兒可以有更多時間準備。王先生指原本都有抽中啟德新盤7號籌，但比較過後覺得LP10性價比較高，雖然當時仍未抽籤，都決定「博一博」，豈知一擊抽中18號籌。王先生認為後市走勢穩中向上，而且就算市況不佳，自住都沒有所謂。

首置客董先生斥資790多萬元，買入兩房單位，預算一成首期。董先生認為雖然疫情持續，但即將會有疫苗到港，相信疫苗開始普及後，社會會慢慢回復原狀。董先生又指看好日出康城發展，因此決定買入單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，按照LP10出席人數計，項目全日銷售的179伙應該至黃昏時段就能全盤沽清。陳永傑指旗下最少有5至6檯大手客戶，其中有一組客戶預算斥資逾3,500萬元買入3伙三房單位，據悉為將軍澳區換樓客，同區大家庭一併升級換成大單位。陳永傑指雖然佐敦油麻地一帶遭政府封區，似乎正醞釀疫情，不過最終仍要視乎確診人數，只要確診人數未有持續突破三位數，買家會更願意出門，發展商自然更願意推盤。陳永傑指1月已經出現樓市小陽春，假若發展商願意在農曆年前加推，相信銷情仍能保持熾熱。

美聯營運總監張子存指，LP10市場反應熱烈，該行出席率達8成，其中7成為自住買家。主要由於目前市場氣氛良好，加上股市過去連升多日，財富效應帶動下，買賣意欲都增高，市場有超過10檯大手客戶有意買入兩伙，其中該行最大手客戶預算斥資逾1,500萬元買入兩間兩房單位。由於不少準買家擔心農曆新年後樓市回升，大量買家趁機入市，令近期無論一手還是二手交投暢旺，相信後市樓價都會回升。

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