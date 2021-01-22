【本報訊】向來雲集不同國籍富豪的薄扶林貝沙灣，再有內地富豪業主沽貨套現。被稱為「能源大王」的保利協鑫能源控股（3800）主席朱共山或相關人士，新近以6,388萬元沽出旗下薄扶林貝沙灣海景單位，造價創近三年來新低。

貝沙灣2期南岸1座高層單位，實用面積1,955方呎，本月初以6,388萬元沽出，呎價約32,675元。按土地註冊處資料顯示，原業主朱共山於2006年7月以2,375萬元登記買入，是次沽售賬面賺4,013萬元，升幅1.7倍。朱氏與保利協鑫能源控股主席名字相同，料屬同一人。同座樓層低逾10層的A室，面積相同，去年中以7,680萬元成交，實用呎價3.6萬元，是次高層單位易手，造價比低層平達1,292萬元或17%。滙豐銀行對上述單位網上估價7,089萬元，成交價亦低估價10%。

去年疫情以來，豪宅市場不乏內地背景人士沽貨，如華誼兄弟創辦人之一王忠軍，去年初以2.2億元沽出中半山富滙豪庭2座高層A、B室相連單位，賺逾8,000萬元。

陳秉志6,500萬賣灣仔舖

另外，有「磁帶大王」稱號的資深投資者陳秉志，市場消息指，連日來沽出地舖，其中位於灣仔軒尼詩道364至366號地下，面積約1,300方呎，據悉近日減價逾2,000萬元，以6,500萬元沽出，較2014年購入價5,600萬元賺900萬元。

此外，男藝人郭晉安胞姊或有關人士，新近以3,240萬元沽出紅磡駿昇中心低層A室，面積約6,232方呎，呎價約5,200元。

按土地註冊處資料顯示，原業主郭致因（KWOK CHI YAN GAMMY）於2007年以1,171.6元購入物業，持貨14年，賬面賺2,069萬元，升值約1.8倍。