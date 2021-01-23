二手樓市氣氛轉旺，中原地產王勤學表示，元朗二手成交增多，逾千萬元的大單位亦具承接。市中心Grand Yoho單日連錄2宗逾千萬元大單位成交，其中3座高層F室，實用面積723方呎，3房套房間隔，叫價1,220萬元，議價後共減39萬元，至1,181萬元沽出，平均實用呎價16,335元。

原業主於2017年1月以925.93萬元一手買入單位，持貨4年轉售，賬面獲利255.07萬元或28%。

王勤學表示，屋苑同日亦錄10座低層C室成交，實用面積702方呎，同屬3房套房間隔，叫價1,100萬元，議價後以1,103.8萬元成交，平均實用呎價15,724元。

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