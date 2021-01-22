【本報訊】美國大型科技股走勢凌厲，其中蘋果公司周四創歷史新高，曾觸及139.67美元，市值逾2.3萬億美元（約17.8萬億港元）。惟美股昨日從高位回吐，道指曾跌183點。

彭博昨引述知情人士指，新MacBook Air機身設計將會更輕更薄，重新加入MagSafe充電器、採用蘋果自家研發處理器及附有一對USB 4插槽。新機屏幕尺吋維持13吋，但公司正考慮是否推出15吋版本，料最快今年下半年或明年初面世。蘋果亦計劃把MacBook Pro重新配置SD卡插槽和取消Touch Bar功能。

大摩予目標價152美元

大摩分析員前日發表研究簡報稱，預測蘋果於本財年首季收入與盈利創紀錄新高，受惠5G需求帶動下，iPhone 12是過去五年以來最成功產品。疫情持續亦帶動產品及服務需求，也顯著提升用戶在App Store參與度。大摩將蘋果目標價由144美元增至152美元，評級為「增持」。

蘋果昨曾升0.02%至136.95美元。本港昨晚約10時40分，道指報30992點，跌183點；標指報3836點，跌16點；納指微跌2點，報13528點。國際商業機器（IBM）曾急挫一成至131.65美元；英特爾（Intel）亦跌5%至58.91美元。

Intel財務資料遭黑客入侵，遂提前在美股周四收市前數分鐘公佈業績。公司去季銷售錄200億美元，經調整後每股盈利為1.52美元 ; 全年銷售破紀錄達779億美元，超乎預期754億美元。IBM收入連跌四季，去季收入倒退6.5%至20.37億美元，遜預期20.6億美元。