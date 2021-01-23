大陸女演員鄭爽被中共封殺，被逼宣佈退出娛樂圈，成為近日大陸最大粒花生事件。這位一線女星與男友感情生變，被男友爆二人曾在美國代孕生了兩名孩子，如今她竟提出棄養，引起官媒轟道德敗壞。原本一宗純粹的娛樂八卦，卻掀起一輪社會不公、貧富差距的道德討論，甚至因此而炒起代孕、輔助生育市場，相關股票竟大幅飊升。

代孕本就是一個敏感的道德議題，中國和香港都有法例禁止，而美國有47個州份卻允許有償聘請代理孕母，部份國家則只容許無償代孕，亦禁絕跨境代孕等商業行為。香港人最熟悉的代孕事件，可能就是10年前四叔大仔李家傑未婚誕三胞胎，內媒近日因鄭爽事件都不斷重提這事，更批香港警察原本稱徹查事件，但最後卻不了了之，形容代孕根本就是有錢人遊戲。

的而且確，代孕牽涉的道德討論就是公平性的問題，因為貧窮女性有機會因生計，而被逼販賣原本是無價的生育能力，而不育的貧窮夫妻卻沒有這種生育機會。假如鼓勵有償代孕，只會帶來更多社會不公，窮人的生育能力漸漸成為有錢人工具，甚至催生更大爭議的訂製優生基因產業，長遠對於較為貧窮的國家不利。

在中國不時聽到有人為買iPhone而賣腎，甚至活摘器官、販賣兒童等駭人傳聞，令人以為中國人命就是賤，有錢就甚麼都買得到。難得官媒這次藉鄭爽事件，公開批評代孕棄養敗壞道德，有必要公開維護人的尊嚴和價值，以正視聽。

可是，官方有一套說法，但市場卻唱反調。別以為官媒狠批，代孕產業就會消失，中國的黑市代孕仍非常流行，年輕女生及留學生都成主要代孕媽媽，相關服務都以輔助生育來包裝宣傳，客人花幾十萬至過百萬就可指定生男生女、龍鳳胎，甚至買種生混血兒都有得選擇。

在香港上市的錦欣生殖（1951）雖強調沒有代孕業務，但上周自鄭爽事件爆出，股價扶搖直上，創下歷史新高。有內媒直言，錦欣沒直接經營代孕，但2018年收購的美國生育中心HRC Fertility，主要業務就是代孕，亦與赴美生育中介夢美集團合作，在北京開諮詢處吸客，官方又是否會出手制止呢？

程凱

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