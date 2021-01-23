港股牛氣沖天，但星級分析師陸東「潑冷水」，指港股短期有風險，恒指或見2000點至3000點的明顯調整。尤其是近期熱炒的環保及新能源概念的汽車股，認為估值已「大到不能接受」，不宜再沾手，反力推目前落後大市的鞍鋼（347）、阿里巴巴（9988）及陸金所，以及積極參與大灣區發展的內房，包括合景泰富（1813）及時代中國（1233）。

港股短期有風險 汽車股不宜高追

陸東今日出席東亞銀行（023）聯辦的網上研討會時表示，目前港股現金盈利大幅下跌，但現金每股盈利（cash EPS）達15倍，以估值角度分析，「一啲都唔平，甚至係難啃」。他指，中國經濟去年急速反彈，例如汽車銷售第二季已見增長，而新能源汽車又是未來一大重點，但認為近期汽車股，例如比亞迪（1211）及TESLA等，其價值「已去到我不能接受嘅地步」，認為環保及汽車股都不宜高追，反建議投資者追入落後大市的鞍鋼（347）、阿里巴巴（9988）及陸金所。

他指，鞍鋼產能於2016至19年大幅調低，但去年起在基建增長帶動下，回升空間大，而且其鋼材主要出口亞洲，不受中美關稅影響，但市賬率仍只是0.5倍，股價未反映真實價值。

至於阿里，他指疫情沒有影響阿里業績，而網購未來擴大關鍵是能否打入有10億人口的三線城市，又稱以阿里的業務規模，能理解政府介入監管，但認為有利公司長遠發展。此外，阿里雲業務市佔率近50%，相信很快能轉為盈利。

陸東稱，他尤其喜歡陸金所，認為公司在中小企貸款業務非常成功，財富管理業務亦是一大賣點。

看好大灣區 推合景泰富、時代中國

內房方面，中國私人住宅價值相當於GDP約250%，參考日本90年代初泡沫爆破的200%，數據反映內地房地產頻臨爆煲邊緣，但認為貴不代表爆煲，個人仍看好大灣區地產發展，指過去美國的灣區經驗，各城市的協同效應，而GDP增長較全國平均GDP增長高，目前廣州等地推行舊城改造，有利認為積極參與該些項目的發展商，例如大灣區土儲佔53%的合景泰富（1813），而大灣區土儲佔66%的時代中國（1233），雖然負債高，但目持低息環境能支持其發展。

施永青：買樓不是一項好投資

同場的中原集團主席施永青表示，原本預計去年本港樓價會下跌，但中原城市指數全年在高位徘徊，和客觀環境不一致，相信主要因貨幣供應過多，「印銀紙肯定快過起樓」。不過，雖然以港元計，樓市不跌反升，但施永青坦言，若與其他資產比較，例如黃金、股市，樓價升幅明顯不及，故今年買樓並不是一項好投資，亦見以投資入市的買家不多，而且豪宅交投量亦大幅減少。

他認為，本港樓市仍是供不應求，而內地客對本港樓市仍有一定需求，相信通關後內地人會繼續來港買樓，帶動樓價向上。他不認同外界指目前樓價「虛」，認為政府的「辣招」，壓抑本港樓價，未有反映真正的樓價。

中原旗下亦有協助移民業務，施永青指港人移民或計劃離開的人數多了，尤其是英國放寬香港BNO人士移居當地的限制後，但認為今次移民潮的港人主要是年青人，很多都無樓，就算有樓，他們都不會急於劈價賣樓。他以東涌為例，即使很多航空業人士因失業而賣樓，但整體樓價仍沒有大跌，反映市場有能力吸納，故認為今次移民潮不會推動樓價大跌。

他預計，移民人士不會一窩蜂離開，相信人數會慢慢回落，「依家唔係建制派反對移民，係反對派策略有變，原本諗住號召移民向政府施壓，但發現中國政府無改變，就話去外邊有得革命，而留喺本土先有用，話移民嘅係逃兵。」

東亞預測2021年中國GDP增長8.6%

東亞銀行首席策略師李振豪認為，股市是今年的投資首選，其中美股會跑嬴環球股市，其中基建、醫療及環保相關股份，,會看高一線，建議投資者吸納價值型股份作中線投資。他認為，拜登上場，中美關係仍需時解凍，而之前被列入美國人禁止投資的股份，相信禁令會維持一段時間，相關股份將持續波動。宏觀經濟方面，他預計2021年中國GDP增長8.6%；CPI增長2%。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋在致辭時表示，預計全球經濟在上半年會繼續面對大挑戰，要視乎各國在控制疫情及維持經濟動力取得平衡；至於防疫見效的中國，預計GDP會錄高單位數增長。香港方面，雖然疫情持續，但外圍經濟改善，預計下半年將轉好。

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