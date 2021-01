尤記得在1997年英國王妃戴安娜逝世,當時引起全球媒體高度關注。同年,香港回歸祖國懷抱,也是一件歷史大事。然而,24年後的今天,戴妃長眠北安普敦郡的奧爾索普,而香港卻被蹂躪得一片狼藉,港人紛紛打算逃離。

當年艾敦莊的一曲Candle in the Wind撼動了人心,而筆者也不禁感嘆地為香港核心價值的死亡改編了歌詞內容:

Goodbye China’s Hong Kong

May you ever grow in our hearts

You were the Pearl of Orient

Where lives were full of joy

You called out to our city

And you’re ever shone in the world

Now you belong to China

The five stars spell out your name

And it seems to me you live your life

Under control of China

You are fading with the sunset

When the rain set in

And your brilliance will never fall here

Along colony’s greenest hills

Your candle’s burned out just before

Your legend ever will

Freedom we’ve lost

These scary days without a smile

This torch, we’ll always carry

For our loss of people’s lives

However tough we are

The truth brings us to tears

All our words cannot express

The disappointment in these years

自2021年1月31日起,持英國國民(海外)護照(BNO)的香港人及其家庭受養人,可申請BNO居留權簽證,重投英國的懷抱。根據英國政府預計,計劃實施後首年將有12萬至15萬名港人以BNO赴英,而未來五年將有多達25萬至32萬港人赴英。

筆者在過去的短短三日內已經接獲多達近20宗關於寵物移民英國的查詢,而當中約一半已經確認辦理相關手續;手機查詢一直圍繞著臉書Inbox、WhatsApp以及近期逐漸興起的Signal,數量突然激增讓筆者及專門處理英國案件的同事差點應接不暇。據我們保守估計,每三至四個移民英國的家庭便有一個有飼養寵物。但會否攜帶寵物一起移民,卻是取決於主人的心態。

今天跟大家分享一個真人真事的例子。話說主人A飼養了三隻貓,我們的報價是兩萬多港元。後來主人A介紹了只有一隻貓的主人B給我們,我們的報價是一萬多。但主人B卻向主人A反映為何主人A的報價平均每隻比他的一隻便宜,覺得我們對他不公平!

其實主人B並沒有考慮到固定成本和變動成本的問題。所謂變動成本,就是一隻貓注射一劑疫苗,而三隻便要注射三劑;一隻貓申請一份輸入許可證,而三隻貓便要三份;一隻貓一個艙位,三隻貓便要三個,運輸籠、晶片等概念也一樣。但固定成本卻可讓擁有三隻貓的主人A節省了例如貨運代理、貨運大樓、和機場接送等費用;因為不管一隻貓或三隻的費用都是一樣的。因此,不明所以的主人B會覺得他的報價較主人A的貴。

事實上,有些主人對一隻貓兩萬多元(已包含手續費和運費)也嫌貴。也有些主人會互相協調出發日期,攤分私人飛機的費用(一人一寵物約16-20萬元不等,視乎實際情況而定)。各人對寵物生命的價值觀有所不同,筆者不予評論。

寵物移民英國對主人來說是非常簡單,但代辦人卻背負著沉重的壓力和責任。簡單來說,一個套餐包含疫苗注射和晶片植入、申請輸入許可證和動物健康證書、預訂貨機艙位、運輸籠及飲水器、貨運大樓等費用、以及專車接送前往機場貨運大樓和赴英後之清關手續。換句話說,除了運費,也即是許多主人所說的機票(澄清一下,動物是沒有機票的),其他一切與輸入英國及輸出香港的手續均全部包含在內。由於運費為「海鮮價」,實在難以報價。但參考近期的案例,一隻貓的運費介乎8,000-10,000元左右;而犬隻大小不一,故更難以預計。

英國相關部門已宣布7月1日起對歐盟國家實施更嚴格的輸入標準。雖然暫時對香港還沒有影響,但各位寵物主人要有心理準備,或許到時候需要抽血,待血檢報告合格後180天才能輸入英國。所以,要走的,還是「早走早著」吧!

最後,筆者跟資深寵物急救導師李佩燕小姐做了一個詳盡的訪問。主人總是認為自己的寵物非常緊張,下回再跟大家深入地說明到底寵物怎樣才算是處於緊張狀態、在緊張狀態下的特徵,以及一些基本的急救知識;同時也給大家介紹一些急救課程。

Goodbye China’s Hong Kong.

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

http://www.fb.com/kalvintwchan

【全球樓行】FB:

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!