已推出幾年的手機遊戲Coin Master突然重新爆紅，熱度重燃的背後，表面上只是找來不少明星代言人如Jennifer Lopez等出演這個遊戲的宣傳廣告中，親自上場攻擊路人和朋友的村莊，並時時刻刻尋找攻擊村莊的元兇，打算向他們尋仇，令遊戲推廣得更快，但其實遊戲成功背後的以色列思維才是真正關鍵。

據Sensor Tower的資料，Coin Master去年成為全球六個收入超過10億美元收入的遊戲之一，收入達到11億美元，僅次於騰訊（700）旗下經營俗稱為「食雞」的遊戲PUBG，以及王者榮耀，以及Google及任天堂合資Niantic推出的Pokemon Go，但最厲害的是，這個遊戲竟然出自人口略多於香港，且僅有約900萬人的以色列研發商Moon Active。

Moon Active在2011年成立，其創業之作就是Coin Master，其核心主要是仍然是抽金幣、攻擊朋友及建立村莊，不過當初只有iOS版本，歷經3年研發卻是不太成功，其後處於半放棄狀態。

不過轉捩點發生在2014年，同於以色列為基地的開發商Jelly Button Games研發出玩法接近的Pirate King，後來竟然成功，更被同行Playtika成功收購，至於Playtika（PLTK）在2016年被巨人網絡創辦人史玉柱為首財團併購，但上市歷經多番波折，終於上周五正式於美國納斯達克上市，成為近千億元市值的遊戲巨頭。

Moon Active 從Pirate King得到啟發，並在2016年重新將Coin Master改良並重新上線，由於遊戲質素模式已廣為接受，加上靈活的市場推廣策略，終於站穩腳根，成為世界上著名的遊戲企業。現時Moon Active 在以色列聘請至超過600員工，更在烏克蘭基輔也有辦公室。

此外，不得不提的是，除了Moon Active及Playtika外，全球最大第三方手機數據平台AppsFlyer、前五大手機廣分發告商Iron Source、休閒遊戲發行商Crazy Labs等、社交線上遊戲開發商Diwip，以及手機及Facebook遊戲開發商Plarium，都出於以色列，並逐步發展起自己的生態。

以色列成為孕育一系列互聯網公司，就吸引到世界各地不少資金前來取經，包括國際科網巨頭如Google及Apple 也在當地設研發中心，以科技手段解決問題，改良產品的體驗，把業務變得國際化，在全球化一體化戰場上增加競爭力。

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