溫哥華的地產狀況，在過去幾十年因應市場變動，不斷進化。於80、90年代，移民到加拿大的港人，大多數會於靚校區買間兩至三層的大屋，有前後花園、獨立車房、地庫等，閒閒哋都有五、六間房。或者一間townhouse，一至兩層，細少少，但仍有住獨立屋的感覺。

30年後的今日，溫哥華多了高樓大廈，獨立屋的門牌亦多了幾組數字。主要原因是過去幾十年人口不斷上升，房地產價格亦增值不少，政府對物業監管亦越趨嚴苛，徵收的地稅亦屢創新高，導致業主負擔每年遞增，部分年紀大的業主開始downsize自己住的地方。

有見及此，政府亦允許獨立屋分拆幾個門牌，例如將車房改造成laneway house，或將basement改成合法套房，有獨立門牌分租出去，減輕業主負擔；有些更選擇賣大屋，先賺一筆，再買分層單位，停止上上落落、剪草摌雪，寧願揸住筆錢好好享受退休生活。

話雖如此，大屋今日仍然有捧場客，不過townhouse及1/2 duplex的受歡迎程度似乎比獨立屋有過之而無不及，主要都是錢、錢、錢。靚校區買間獨立屋，動輒幾百萬加元，同區一間townhouse或1/2 duplex的價錢最少平三分一，雖然面積稍細，但大家的環境及配套是相同，自然更貼市，更受買家歡迎。至於townhouse和1/2 duplex的最大分別是，大多數1/2 duplex無管理費，只須自己管理自己。

今次介紹的1/2 duplex位於W 6th Ave，實用面積1,400 呎，為3層單位，有3房2.5廁，於2019年建成。單位位於Kitsilano區，生活配套齊備之餘，還可步行至海灘。最重要是單位鄰近Jules Quesnel 小學及Lord Byng 中學，兩間學校於Fraser Institute School ranking 皆為高分學校，小學7.1分，而中學則有8.4分。單位售價179萬加元（約1,090萬港元）。有小朋友的家長，買屋前可以先用以下網址參考學校排位分數，再決定於那區置業。https://www.compareschoolrankings.org

1/2 duplex相連屋3D圖﹕https://my.matterport.com/show/?m=t3LGqWaiAgd&mls=1

Betty Chu

溫哥華．講樓．講生活 版主

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