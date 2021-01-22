【本報訊】雖然在多個發展商近期連環部署推盤帶動下，樓市交投暢旺，但佐敦及油麻地因疫情嚴峻或將被封區，影響部份市民心態，豪宅買賣仍然疲弱。最新有何文田豪宅以逾3,000萬元沽出，但僅微賺7%，若然原業主並非首置客，扣除雙倍印花稅後則明賺實蝕近250萬元。

美聯物業九龍豪宅及西貢區區域營業董事張詠思表示，天鑄5座低層A室，一個實用面積1,320方呎的四房雙套單位，最新以3,280萬元成交。張詠思表示，由於單位內櫳企理，廳大房大，加上樓齡新，居住環境理想，吸引買家承接。

原業主2016年以3,066.41萬元買入單位，轉手賬面獲利213.59萬元，四年僅升值7%，若然買家並非以首置身份購入單位，以雙倍印花稅15%計，原業主交付近460萬元稅額，則會變明賺實蝕近250萬元。

鑽嶺468萬易手 險蝕讓

另外，黃大仙區都有一宗二手單位險蝕讓成交。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤指，最新錄得成交的黃大仙鑽嶺高層H室，為實用面積239方呎的一房單位。原業主最初開價490萬元，後減價22萬元，減幅4.5%，成功以468萬元易手，實用呎價19,582元。

據了解，原業主於2015年以401萬元買入單位，持貨六年至今沽售，賬面獲利67萬元，扣除代理佣金雜費及稅務後幾乎蝕讓。