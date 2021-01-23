適逢Spencer Johnson在那時出了這本書《誰搬走了我的乳酪？》（”Who Moved my Cheese?”），就買來送給全部的直屬經理，並引用它作為銀行業務大轉型的理論基礎，讓直屬經理們明白為甚麼銀行要作出大轉型。本書內容深入淺出，使直屬經理們能迅速「buy in」，並正面去面對、接受改變並積極地帶領同事們一同作出適當行動去配合改變。全靠這本書幫助我成功完成了業務大轉型，真可謂：「書山有路勤為徑」。

由於在整個轉型期間創出佳績，於2006年第三季美國銀行總部能以吸引的溢價把香港的商業和零售業務售予中國建設銀行，而我亦有幸被美國銀行委任為這個收購合併的項目總監。之後亦因緣際會，繼續在合併後的中國建設銀行(亞洲) 工作至2017年退休。

這十年的經歷，令我深深體會在中國市場的大國企是如何運營和操作的！更令我了解和認識中國在共產黨的領導下，她的黨務、國務、政治、經濟和金融領域是如何盤根錯節地運營。最大收獲莫過於在退休後這數年，能運用當時所學回來的知識和經驗，在此專欄和YouTube平台與各位讀者和網友分享愚見。

至於第三本書《The Present》又有甚麼啟蒙呢？首先「The Present」可以解釋為「 現在」，亦包含商業電台常說的：「 現在是未來⋯」；另外亦可解釋為「 禮物」 。

2018年9月當敬愛的母親離世時的最後一刻，對着面帶微笑的她想起兒時她總問：「你知不知你一出生便已有一份禮物？」我說：「是妳」。她笑着答：「不對！」我說：「那是甚麼？」她笑着說：「那是母愛！全世界任何事情發生都是有軌跡可尋和有因由的，唯獨母愛是沒有原因，亦只有母親能對兒女有無緣無故的愛！」

一轉眼，親愛的母親真的離開我們，但那一刻，永恆的感覺就驟然降臨，母親的一言一動永留在我內心的深處！亦同時頓悟永恆不是說名和利那些見得到的東西，也不是說你的軀體存在與不存在，而是將自己懂得的知識、經歷的經驗和智慧，坦坦白白，不需包裝，做回自己，說給所有值得與你分享的人聽。

所以採用《今天是禮物〉（Living at the Present）作為鼓勵大家活得更精彩的動力，因為相信活着就是今天，活着就是禮物！將今天活出的意義！永恆地留給下一代。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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