英國即將開放港人BNO簽證申請，當局曾預計約13.8萬人會在今年移英，惟當地武漢肺炎疫情嚴峻，港人到埗後能否自給自足也成問題。除了疫情打擊各行各業，英國投資公司InvestUK創辦人Rupert Gather指，不少公司近年改變招聘形式，例如用人工智能（AI）科技篩選履歷，令不少求職者與僱主會面前被淘汰。另外，一些僱主不會公開招攬人才，外地人未必發掘到這類工作機會，最後錯失良機。

Rupert於2013年在英國創辦InvestUK（下稱IUK），除了替外地人英國投資和創業外，更協助了逾300個家庭移民英國。當中香港人佔23%，為最大的客戶群，因此IUK有多年協助港人移英的經驗，更在香港設立分部，在倫敦分部亦聘請了精通廣東話的職員。在英國長大的Rupert指，當地人對港人印象良好，「當地人覺得港人勤力、有禮貌和有國際視野」，讚香港人是值得聘用的人才，相信他們能融入英國。

Rupert覺得港人獨力到英國揾工容易食「閉門羹」，他建議打工仔在移民英國前揾工，不要依賴求職公司，最好事前主動找專業人士作諮詢或評估，並學習寫CV和面試的技巧，甚至接觸相關的人脈圈，為求職做好準備。

至於家庭客，他建議申請者將揾工列為移民首要考慮，而非子女的學校。由於英國公立學校提供免費教育，不少港人為方便子女入學，在公立學校附近置業和揾工，變相限制了職業選擇，加上校網區（Catchment Area）樓價高昂，甚至和私立學校學費相差無幾，讀公立學校未必是最划算的選擇。他認為與其讓校網區限制發展機會，不如先揾工養活自己，才能支撐一家在英國生活。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！