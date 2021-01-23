近年中外資本市場強股越強，弱股越弱，背後源於投資界興起的「抱團」邏輯，羊群效應變相為明星股造王，令散戶逐漸習慣高追唔怕衰，溫水煮蛙接火棒。

所謂「抱團」，指機構投資者的投資範圍集中在少數核心公司，且持股集中度越來越高。但「抱團」會令個股估值嚴重偏離基本面，萬一出現黑天鵝，資本市場就會發生「人踩人」悲劇，焦頭爛額。

這個發生在A股和港股的「抱團」現象，近日也獲《財新》專題報導，並與70年代的美股市場對比，指當時1971年至1971年期間，可口可樂、輝端、麥當奴等「50隻靚股」受機構投資者追捧，全年結果升109%，同期標普500指數只升36%。

而在1972年底，那「50隻靚股」平均市盈率達41.5倍，遠高過標票500的19倍，最終當然是泡沫爆破，之後兩年那「50隻靚股」就大跌六成，同期標普500跌43%。

歷史總是不斷重演，看看今天的美股「抱團」非常明顯，以2020年美國市場成交金額計算，前5%的上市公司貢獻68%的成交金額。相比2005年時，美國的被動基金和主動基金的持股，個股市值屬於前5%的股票，分別佔據了53%和57%，但在2020年的分別增加至76%和61%。

事實上，一月初《彭博》已作出警告，指出美股納指100成份股平均市盈率已達40倍，標普500則達30倍，SPAC（特殊目的收購公司）市場更是出現泡沫，提醒美股投資者要留神，對市場保持警剔。

惟與當年不同的是，這是個資金氾濫、銀紙弱過陰屍紙的年代，大量資金為了尋求回報，就湧入股市尋求回報，「抱團」炒高明星股，但再鋒利的刀也會有生鏽的一日，不少熱門股似乎已高處不勝寒，進一步上升的空間越來越窄。

2021年的資本市場似乎仍會波動，雖然現時美國政權交接已完成，但特朗普卻留下很多「繩結」待拜登去逐一解開，有外交的、有本土的，而當拜登每解開一個結，相信也會為股市帶來波動，兼且被資本市場超譯，隨時令拜登會不會成為資本市場的一盞破「燈」。

十一少

http://fb.com/11mister

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！