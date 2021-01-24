近期港股一枝獨秀，據說是因「北水湧港」。北水北水，一句說穿就是中共托市。那些分析員還穿鑿附會說什麼港股估值便宜。十個月前不更便宜？當時那些水又不來？港官更高唱什麼美好大時代，合力造市，美其名「政策市」。

若然風景真的這邊獨美，就不會撞口撞面一個二個喊要移民，甚或走難。翻翻那些淺紅左報吧，腔調全力舔共，但大賣的卻是移民和海外樓盤賣國廣告。難道移民只人走但錢留，好讓銀行凍結資金？以前雞飛狗走的，不是戰亂如敍利亞便是共黨魔掌下如越南。香港竟要淪落此田地。

中共乃至「什麼共」都有這鋪打腫塊面充肥仔癮，外界越唱衰的，甚至越制裁的，就越要造假，還要假到似層層的。譬如那6.5%的GDP增長，看工業生產和零售銷售，增長根本返不到爆疫前，但偏偏GDP的就高過。又如大陸M2對GDP比例素來趨升，人幣素來趨貶，兩者關係合理；豈料去年中起人幣突轉暴升，因為要搞食自己金融嘛、要去美元嘛，遂打腫塊面強升值，營造大把錢進大陸的假象。去年中托市一役亦如此，但托幾日就無尾陣了。看歷來所謂北水湧港，同樣幾周便無下文，且看今次托多久。

今輪造市固然亦政治行先：在美上市的陸股如泛民議員般被大規模DQ，很自然，港股是唯一歸宿（澳門橫琴乃笑話一樁，在此不浪費篇幅討論）。大量陸股急於抽水，外資亦在撤離，移民帶走存款（見諸M3急挫），財政揮霍快將敗光，哪有錢餵陸企？靠熱錢嗎？你當那些外資基金Robert嗎？見你港股IPO派錢，他們固然不介意一齊賺，要走的話亦快如閃電，火棒誰接？還不是中共、美資眼裏的「港人笨錢」？造旺個場、引君入甕是這政權慣技。即管試三萬甚至創新高吧，實托到的，過後你就知龍鳳了。

一個任由政權人舞高弄低如A股般的市場，長線表現有目共睹，外錢無興趣的，塘水都滾不出塘魚，陸客自己也不買賬。如今港股降格成A股之流，已無分析價值。一個無論政治、經濟皆打倒褪，走回批鬥年代死路，為疫清零不惜令企業倒閉人失業，打腫塊面去揚威國際的國家，股市值幾錢呢？區區不曉答了。

羅家聰

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