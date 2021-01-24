水上周持續流入，帶動恒指周內一度升穿3萬點，惟周五走勢轉弱，曾大幅回吐逾500點，收市挫479點至29,447點，未能守住3萬點關口。不過，分析認為高位回調亦屬正常，北水暫仍未見散水，大市氣氛向好下，恒指料持續於29,000至30,000點上落，下周市場焦點將落於多隻重磅新股。

耀才證券研究部總監植耀輝指，上周升市由北水帶動，雖然周五北水流入規模縮減，個別強勢股更有淨流出，但認為連升多日後在高位回調亦屬正常。他認為，內地市場對港股關注度日增，加上A股升勢強勁，北水來港追落後，若強勢股如騰訊（700）及港交所（388）等未見北水流入趨勢明顯逆轉，則可以判斷北水仍未散水。

雖然下周起將有多隻新股排隊招股，包括內地短片平台快手、微創心通及貝康醫療等，料凍結市場大量資金，但他認為新股潮對大市影響輕微，料恒指持續於29,000至30,000點上落。

信安資金管理亞洲高級投資策略師陳曉蓉亦指，中國基金越來越多通過港股通增加港股比重，AH股溢價指數目前處於36%左右，高於10年平均水平。對投資者來説，港股估值相對較低，投資港股是擁有人民幣資產的較好途徑。

基於有正面的資金流向、港股的估值優勢及本港經濟增長前景好於預期，該行對港股看法較之前樂觀。板塊方面，相對看好保險、汽車、科技、健康護理、清潔能源、家電及周期性股票如航運和商品。

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