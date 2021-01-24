本港武漢肺炎疫情仍然反覆，確診個案已突破萬宗。今日新增76宗確診，再多3棟大廈要強制檢測，包括鰂魚涌太古城寧安閣、觀塘安達邨智達樓和深水埗南昌街84號。

中原地產趙鴻運表示，太古城由61幢住宅大廈組成，今次有一幢大廈需要強制檢測，相信對區內市況影響不大，因為屋苑盤源充裕，提供逾500個二手放盤。他又指，太古城成交暢旺，本月暫錄得34宗買賣，比上月全月25宗多逾三成，惟寧安閣本月暫錄得成交。不過，趙認為寧安閣被列入強制檢測名單後，市民為減低風險，料盡量都不會前往該幢大廈睇樓。最近寧安閣有一個遺產物業減價放盤，為高層H室，實用面積580方呎，屬兩房則王間隔，業主原本叫價1,150萬元，日前減價至1,138萬元求售。翻查成交紀錄，寧安閣已有大半年沒有成交，對上一宗於去年4月，屬中層E室，實用面積580方呎，成交價1,050萬元，呎價1.8萬元。

太古城本周末錄得兩宗成交，趙鴻運指，包括唐宮閣高層H室，實用面積489，兩房向西北望街景，業主於去年10月以1,100萬元放盤，累減100萬元，以1,000萬元市價售出，呎價20,450元。原業主1990年以100.5萬元買入，獲利近900萬元離場。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！