掛牌4個月爆升2.2倍的明源雲（909），上周五（22日）晚發盈警，預期2020年度將由盈轉虧，淨虧損介乎6.9億至7.5億元（人民幣．下同），看似經營惡化，實質與會計準則有關。去年9月，明源雲以每股16.5港元上市，令上市前發行的A系列優先股錄得9.89億元公允值虧損，與經營狀況沒半點關係。

要分析實際經營狀況，須以經調整淨利潤作比較。2020年介乎3.3億至3.9億元，按年增長39.8%至65.3%，較券商預期為佳。環比去睇，2020上半年賺1.46億元，即下半年賺1.84億至2.44億元，環比增幅26%至67%。簡言之，名為盈警，實為盈喜。

分析一下投資邏輯：明源雲業務模式與金蝶（268）頗相似，同樣是以傳統ERP為基礎，拓展至SaaS產品。去年中期業績顯示，明源雲兩瓣業務收入佔比各半，下半年如無意外，SaaS收入將首超ERP，加上SaaS產品毛利率高達90%，遠高於ERP的68%，前景及估值自然更佳。

從SaaS業務去睇，明源雲去年中期虧損大幅收窄至1,160萬元，隨時下半年已達盈虧平衡，一旦成功扭虧，代表漫長投資期正式結束，盈利爆發式增長可期！

作為內房軟件業龍頭（市佔率18.5%），明源雲為科指成份股，也是中資愛股，自9月底上市以來，富途累計狂掃4.64億股，持股量24.6%，為第二大持貨券商。大和最新報告預期，2020至22年SaaS的收入複合年增長率達61%，經調整淨利潤率21%，均遠勝同業，而國產軟件替代將是未來數年一大炒作主題。

筆者為證監會持牌人，持有明源雲財務權益。

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