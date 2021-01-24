南豐及港鐵（066）合作發展的將軍澳日出康城LP10昨日首輪開售幾近沽清，發展商即晚加推128伙單位，並落實於本周六（30日）進行次輪銷售，涉及218伙。

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，截至晚上7時，項目暫錄逾600個認購登記，以第二輪銷售伙數計，超額認購近2倍。

馬鞍山Silversands兩日暫收140票

信置（083）旗下馬鞍山烏溪沙Silversands日前以折實平均呎價貼近2萬元，首推50伙單位，並於昨日開放示範單位及收票；發展商料最快月底開售。市場消息指，截至晚上7時，項目暫收逾140票，超額認購1.8倍。

Silversands首張價單涉及50伙，包括20伙一房及30伙兩房單位，價單定價為719.4萬至1,276萬元，呎價介乎23,176元至25,524元；扣除180天即供最高18.5%折扣，單位折實價586.31萬至1,039.94萬元，呎價18,889至20,802元，整批折實平均呎價約19,888元，較同區對上新盤首批均價高約24.3%。

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