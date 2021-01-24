美國候任財長耶倫表明對抗中國冇手軟，與此同時加密貨幣市場震倉，令港美股齊齊調整，但兩個市場仍有個股喪炒冇手軟。

耶倫言論令資金近日避開中美角力因素，貫徹特朗普時期嘅口味炒高科技股，同時制裁股回吐，但市場繼續保持興奮嘅氣氛，納指上周五更加微升，睇怕今個星期整固後會延續升勢。上星期騰訊（700）、美團（3690）、Saas股逆市升，估計周初仍有餘威，但以美團超買情況睇，嚟緊點都會唞氣，倒不如要留意其他板塊接力炒。

光伏大翻生，早排信義光能（968）亦當炒，連副主席董清世夫人都入股陽光能源（757）。呢個陣營近期動作多多，老友鬼鬼嘅敏華（1999）呈慢升狀態，舊年3月低位到而家升近4倍，股份前周五宣佈配股，上周一股價已幾乎收復失地，然後再破頂，近日保持5天線樓上穩步上揚，成交亦慢慢回落至配股前水平，周五毋懼大跌市，係短線續升嘅預兆。

值得一提，由1月15日至22日，6個交易日內北水增持敏華成8,210萬股，佔6日成交44%，增持股權幅度2.07%，僅次於一批制裁股以及微盟（2013）。大股東黃敏利加上大媽持貨已佔83.4%，北水成功抱團，只要港股繼續喪炒，呢一浸敏華唔會輸蝕。

講開同一陣營，同樣老友嘅東江集團（2283）月初爆上然後做旗，連日成交收窄，3元屢獲支持，似乎準備開車。

晉佳

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！