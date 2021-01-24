樓市氣氛轉旺，有業主趁勢反價，但買家竟然願追價入市。

美聯物業鍾家豪表示，荃灣愉景新城成交暢旺，單日錄得兩宗成交，本月成交量增至13宗，已超越上月全月11宗。其中6座低層B室，實用面積485方呎，屬於兩房間隔，單位有租客居住中，買家不能睇樓，但可交吉出售。由於業主單位現時每月收租1.6萬元，按其2012年買入價377萬元計算，租金回報率逾5厘，故擔心賣出物業後資金沒有出路而「十五十六」，而一名上車客也擔心越遲買越貴，不惜追價18,000元，最後以意頭價746.8萬元成交，呎價15,398元。業主持貨9年賬面獲利369.8萬元。

鍾家豪續稱，愉景新城及荃景圍一帶本周睇樓量非常暢旺，有業主見到自己單位由朝到晚不斷有客人睇樓，「驚賣平咗」，即時封盤，待農曆新年後再作打算。

新婚客追價20萬購屯門居屋

居屋也有買家追價入市。祥益地產胡志偉表示，屯門新圍苑D座低層5室三房戶，實用面積554方呎，剛以510萬元連地價易手，呎價9,206元。胡志偉透露，買家物色單位半年，擔心小陽春來臨，周六和家人一起睇樓，原本物業兩房單位，由於結婚使用三房較為合適，原先出價490萬元，最後當面和業主而傾價，最後追價20萬元才能購得單位。業主則於2006年以78萬元連地價買入，賬面獲利432萬元離場。

市場消息指，葵涌新葵芳花園E座高層5室兩房戶，實用面積400方呎，業主去年開始放盤，由於疫情關係，一直不願開門予準買家睇樓，直到昨日首次開放單位，即吸引兩名準買家出價爭購，其中一名年輕買家出價640萬元，業主堅持650萬元。另一名買家則原先出價645萬元，得悉單位有其他準買家洽購，即追價5萬元以650萬元入市，呎價16,250元。

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