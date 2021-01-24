財政司司長陳茂波於網誌表示，過去幾年的財政預算案均透過政策措施及資源投放，推動完善創新科技發展的生態系統，包括培育及匯聚人才、匯聚企業群、鼓勵科研、誘導市場需求和建立暢通的融資渠道等，經過多年的耕耘，這些工作漸見成效。

他指，早年推出的「研究員計劃」及「博士專才庫」兩項計劃，已於去年七月整合為「研究人才庫」並擴大資助，每間合資格公司或機構可獲資助聘用最多四名取得學士、碩士或博士學位的創科人才進行研發工作，讓僱主在聘用科研人員時有更大靈活性。計劃至今已資助逾六千個研究人才職位，涉及資助額超過二十億元。至於旨在吸納外地科研人才來港的「科技人才入境計劃」，自2018年推出至今，已批出簽證或進入許可予約220人，當中近三成持有博士學位。

政府去年初亦擴大「創新及科技基金」下「公營機構試用計劃」的資助範圍，去年三月為應對疫情，「計劃」推出了特別徵集，支持防控疫情的產品開發和科技應用。至今批出了逾60宗申請，涉及資助總額逾1億元，當中約一半申請由本地科技公司。

至於為創科產業建立暢通的融資渠道方面，政府在2018年修訂上市規則，容許同股不同權的企業、未有盈利的生物科技公司在港上市，亦容許境外掛牌的企業在港作第二上市。此外，去年八月正式實施的「有限合夥基金制度」，連同其他準備修例推行的優惠措施，會大大提升香港對私人投資基金（包括私募基金及創投基金）的吸引力，有助將資本引導至不同發展階段的創新科技公司。在過去短短的幾個月間，已有超過70間相關的基金在本港註冊成立。

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