本總裁專欄下，港交所前行政總裁李小加及金管局前總裁陳德霖曾同場出現，就是兩人都是下屆特首黑馬，但原來他們相似地方多的是，就是離開公營機構後，「冷河期」前後都急急腳開展新事業。

話說李小加被《蘋果》踢爆剛離職不久，就疑似成立一間名為「牛碼」的公司，他接受訪問時沒否認；奇在該公司董事僅有一位中資投行前高層，股東僅是一間BVI公司，神神秘秘。無綫新聞就補多腳，指李小加是最終控股人。

港交所是上市公司，但港府擁最終控制權，與公營機構無異。港交所沒待薄李小加，酬金加獎勵股份10年已近5億元，離任時遵守冷河期規定，避免與以往職位有利益衝突，人工包埋。

而冷河期指，李小加期間不可從事、參與、擔任任何與港交所有潛在利益衝突、相似業務的工作職位，就算個人名義開展業務亦受限制。冷河期幾長？據港交所僱員政策，三個月最基本，而李小加離任不足一個月。

李小加創立的「牛碼」，從事所謂「滴灌通」計劃，將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小企，令他們可以更低成本融資，並培育潛在上市企業，計劃仍在籌備階段。

單看此描述，無疑與港交所有潛在衝突，尤其培育潛在上市企業，是否講到明只益港交所？不會到紐交所、上交所上市？如有機會，李小加仍有能力用餘溫招納企業，但「水」就有機會「滴灌」到其他交易所，幫港交所倒米情景有可能發生。

點解件事令本總裁諗起陳德霖？陳德霖去年離任金管局總裁滿一年後，冷河期剛完，以兩周時間閃電成立一間名為圓幣的公司，同時引入包括眾安等多個股東，自己任主席；以此時間估算，冷河期陳總裁無同股東傾過刁是難以置信，但或者他有與現任總裁余偉文報備啩。

公務員出身的陳德霖，戴頭盔技巧一定好過投行出身的李小加，冷河期無職銜在身，一年後即成自己創辦的新公司主席；李小加被踢爆成立公司兼變創辦人，只要港交所要求他提供BVI公司股東資料，事情就可曝光。財金高官守唔到寡，香港已變，毋庸置疑。難怪，英國政府估最多100萬人移英。

程總裁

fb.com/IFC89