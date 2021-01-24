南豐及港鐵（066）合作發展的將軍澳日出康城LP10，本月正式開售，帶旺同區二手成交，本月暫錄274宗買賣，較上月同期升約36%。有區內代理指，新盤開售加上臨近農曆新年，料本月二手成交將可錄約350宗成交，惟價錢則穩步發展。

將軍澳本月暫錄274宗二手成交，較上月同期202宗升約36%。利嘉閣地產梁木勇指，近期同區新盤開售，加上農曆新年將至，不少買家於此前「偷步」入市；而且受疫情影響，市民被逼留港，有部份購買力亦轉移至樓市，帶旺區內二手交投暢旺。梁續指，預料本月整區二手成交將可達350宗，較上月267宗增逾三成。

事實上，區內皇牌屋苑都會駅目前錄約13宗成交，已超越上月11宗。本報直擊屋苑10座高層C室，實用面積731方呎，屬三房一套間隔，單位裝修簡潔新淨，外望翠綠山景，客廳附連露台。業主於去年9月以1,300萬元放盤，新近微減3.8%，以市價1,250萬元放售。

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