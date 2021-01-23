【本報訊】市區二手成交加快，九龍灣傳統屋苑淘大花園本月幾乎每日都有成交，暫錄25宗個案；最新再錄一宗460方呎兩房戶交投，單位去年開價850萬元，多次減價後，最新以690萬元售，不足一年劈價160萬元或19%。

Grand Yoho單日兩交投

利嘉閣地產鮑允中表示，淘大花園R座中層6室，實用面積460方呎兩房間隔，望樓景。業主屬投資者，手上持有不少物業，上年開價850萬元放盤，多次減價至去年12月的750萬元；最近見睇樓量明顯增加，由750萬減至690萬元成交，累減160萬元或19%，呎價15,000元。原業主1995年以228.8萬元購入，26年間賬面獲利460萬元，單位升值2倍。

中原地產王勤學表示，元朗二手成交增多，逾千萬元大單位亦有承接。市中心Grand Yoho單日連錄兩宗逾千萬元大單位成交，其中3座高層F室，實用面積723方呎三房套房間隔，叫價1,220萬元，議價後共減39萬元至1,181萬元沽出，實用平均呎價16,335元。原業主2017年1月以925.93萬元一手買入單位，持貨四年轉售，賬面獲利255.07萬元或28%。

王勤學表示，屋苑同日亦錄10座低層C室成交，實用面積702方呎，同屬三房套房間隔，叫價1,100萬元，議價後以1,103.8萬元成交，呎價15,724元。