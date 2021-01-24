新一波港人移民潮出現，港樓成沽售套現對象， 近期不少蝕讓成交更不乏「移民盤」。正當南豐的將軍澳日出康城LP10剛開售之際，同區LP6即錄得首宗二手成交，屬明賺實蝕個案。

市場消息指，上述LP6首宗二手成交，為1座低層J室，實用面積484方呎，屬於兩房間隔，剛以776萬元售出，呎價16,033元。區內代理表示，原業主為一對年輕夫婦，於2018年10月以690萬元買入單位，以上月才收樓，而且單位屬全新未住過，因移民才急於賣樓，原本叫價800萬元，最後減價40萬元成交，賬面獲利86萬元。不過，由於持有物業不足3年，該對夫婦願支付樓價10%額外印花稅（SSD），涉及辣稅77.6萬元，再計及釐印費及出貨佣金，估計實蝕約25萬元離場。據知，兩夫婦已移民澳洲，近日專程回港賣樓。

同樣新入伙的大埔天鑽，較早前也有移民盤蝕讓。單位為1座低層G室，實用面積583方呎，屬3房間隔，業主於2019年11月以823.8萬元一手買入，因打算移民賣樓，去年10月放盤，原本叫價960萬元，上月尾才正式向發展商收樓，至今收樓約一星期，亦未曾入住單位，急於出貨下，最後勁劈百萬，至850萬元包額外印花稅（SSD）終賣出，呎價14,580元，若計及樓價10%SSD即85萬元，賬面已蝕近60萬元，連釐印費及出貨佣金，估計業主實際蝕讓約98萬元。

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