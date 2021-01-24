自工商物業撤銷「雙辣稅」後，不少業主趁機反價沽貨，其中資深投資者、有「磁帶大王」之稱的陳秉志最新市傳提價950萬元，以6,450萬元沽出灣仔軒尼詩道舖。

市場消息指，灣仔軒尼詩道364至366號舖地下A號舖，地舖連閣樓面積共2,000方呎，原業主最初以蝕讓價5,500萬元放售，及後反價950萬元或約17.2%，新近以6,450萬元易手，呎價32,250元。舖位目前由食肆「新曼谷泰國菜館」以月租13萬元承租，租金回報約2.4厘。

據悉，原業主陳秉志於2014年8月以5,600萬元買入上述舖位，持貨6年，賬面獲利850萬元或15.2%。

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