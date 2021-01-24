中原地產十大屋苑本周末錄得17宗成交，較上周末錄24宗下跌29.2%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，加上近日疫情較為反覆，影響睇樓活動，加上本月上旬交投相當暢旺，已消化大量二手筍盤，現時買家大多不想高追入市，近日市場上新盤選擇眾多，當中不乏1,000萬元以內的上車盤，搶去部份二手客源，令交投步伐略為放慢。

而美聯物業統計的十大屋苑，本周末錄得約18宗成交，較上周末25宗減少28%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，儘管疫情未穩定，對新盤市場影響較輕微，兩個九龍區新盤相繼推出應市，銷售表現理想，積存購買力陸續湧現。新盤銷情熾熱，利好整體樓市氣氛，並搶去部份二手客源，加上普遍業主有見市況暢旺，逐步收窄議價空間，個別更加提價出售單位，加上早前不少減價盤源獲承接，影響剛過去周末二手交投量，惟相信不乏準買家仍積極把握時機，趕及春節前入市，料二手交投氣氛仍不俗。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日市場氣氛持續暢旺，尤其是新盤銷售理想，帶動二手市場交投活躍，加上近日股票市場造好，以及部份買家預期農曆年過後會有小陽春出現，於是提早入市，帶動整體交投上升。該行統計的十大屋苑，本周末錄得19宗二手成交，較上個周末的16宗，上升3宗或19%。

本周末觀塘麗港城最旺，錄得5宗成交，按周急升4倍﹔其次是荔枝角美孚新邨，錄得3宗。天水圍嘉湖山莊及沙田第一城成交顯著放緩，各只錄得兩宗，大跌六成。

中原地產洪金興表示，麗港城本月至今暫錄約18宗成交，平均呎價14,276元。本周末成交包括29座高層F室，實用面積517方呎，以781萬元沽出，呎價15,106元。原業主於2009年7月以288萬元買入單位，持貨12年，現沽貨賬面獲利493萬元離場，單位升值1.7倍。

中原地產伍耀祖表示，嘉湖山莊市況略為放緩，本周末錄得2宗成交，較上周少4宗。本月累計錄得46宗成交，較上月同期33宗多39%；新成交包括美湖居7座低層C室，實用面積544方呎，三房間隔，成交價568萬元，呎價10,441元。原業主於2018年以540萬元買入單位，持貨3年，現沽貨賬面獲利28萬元離場。

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