今年頭炮新盤、會德豐旗下啟德MONACO過去兩輪銷售共沽275伙，套現32億元。發展商指，項目2期目前正待批預售，料最快農曆新年後推售。

會德豐地產常務董事黃光耀指，MONACO過去兩輪銷售合共售出275伙，涉額32億元，銷情十分理想。項目最新落實本周五（29日）進行第三輪銷售，盡推90伙；另有一伙天際特色單位將於2月6日招標發售，由於單位類型屬區內罕見，料相關成交呎價可創同區新高。

至於MONACO 2期，黃光耀表示，項目涉247伙，目前正待批預售樓花同意書，料最快農曆新年後推售。黃續指，集團於本月已暫錄290宗成交，套現約40億元。

事實上，MONACO過去兩輪銷售中，投資客佔逾兩成。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該行最新為項目買家送出「中原收租保」優惠，由即日起至1月31日，經該行購入項目的首10個單位買家，於物業入伙後，經中原獨家放租並成功租出的業主，可享首兩年「中原收租保」保險計劃，總值約33,080元。

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