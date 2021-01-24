拜登正式上任，恒指破3萬點，但馬上出現趁好消息出貨的壓力，不過，問題不大，相信只是短炒者「食糊」，鎖定利潤的行為。現在，最基本的利好股市的因素是拜登即將推出1.9萬億美元的紓困方案，不久前，特朗普才剛剛簽署了一份9,000億美元的紓困方案，拜登一上場就雙倍「加料」，股市怎麼會有問題？

從2009年奧巴馬開始，美國就不斷的狂印鈔票，特朗普則不但印鈔票，還大幅減稅，因此造就了美國股市史上最長的大牛市。現在已經是一月下旬，是時候炒業績，也可以炒盈喜，現在許多企業在公佈業績前會先發盈喜或盈警。

不過，在牛市時有時候盈警倒成了趁低吸納的好時機，理由是2020年經濟的確很差，盈警或虧損全是屬於「過去式」的問題，展望未來可以很不錯。目前，我正在等待地產股發盈警，一發盈警就應該是買入的機會。地產股之所以會發盈警，相信是因為資產重估，重估的結果一定是大幅度減值。減值造成虧損，但是，這種虧損是非營業性的虧損，全是紙上遊戲，2020年的虧損更可能為企業節省了稅務，也為將來再重估資產值時增值留下機會。上星期港鐵（066）就宣佈了盈警，但是，詳細讀一讀內容，若扣除資產重估，是應該有利潤的。

拜登上任的第一天，簽署了15份總統行政命令，其中一份是重返全球氣候控制的「巴黎協議」，另一份是停止在聯邦土地探測石油。特朗普退出「巴黎協議」，要大力開發美國的石油產業，拜登則全面轉向，推動清潔能源。不久前，中國在特朗普下令美國退出「巴黎協議」時就表示要大力發展清潔能源，因此，新能源股相信還可以炒作一段相當長的時間。不過，短時間內也不要太擔心石油價格會下跌，理由是拜登將減少美國的石油開發與供應，因此短期內石油供應減少，再加上經濟復蘇，石油需求增加，油價難跌。

曾淵滄

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