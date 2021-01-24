就在個月多月前，GameStop（GME）只是一間飽受疫情打擊的連鎖電子遊戲實體店，憧憬有新投資者（Chewy創辦人Ryan Cohen）加入後將GME改革成電商，股價自上年2.8美元見底，升到2020年尾近20美元水平。

踏入2021年形勢急遽升溫，GameStop變成了散戶大戰沽空機構香櫞研究Citron的戰場，事緣GameStop自1月13日起升勢加速，當日升58%，隔日再升27%，直到上周五（1月21日）股價在短短8個交易日升兩倍，成為「鬼佬版連登」Reddit的新寵，同時亦可以話GME憑Reddit散戶們的力量以拗物線式飆升，令GME的股票定期權交易量同時暴增。

另一邊，GME離地式升勢引起淡友香櫞研究的注意，創辦人Andrew Left在上周二（1月19日）出文指追GME的散戶是撲克牌場上傻仔（suckers at this poker game）。隔日再數GameStop只值20美元的5大原因，但GME股價當日僅僅跌0.6%至收報37.22美元，之後的周四及周五兩日狂飆66%，曾經高見76.76美元。根據S3 Partners數據，淡友恥辱地慘敗，共輸市值計價達17.4億美元。

Reddit散戶力量完全擊潰專業沽空機構固然震撼，但同時引起不少爭議，香櫞研究Citron創辦人Andrew Left發表公開信指，唱淡GME其間引來暴民（mob）的網絡攻擊，騷擾其年幼子女，Hack入其Twitter戶口等等。因此他決定不再發表有關GameStop的評論並且報警。

末日Call達陣

暴力式炒GameStop令原本被視為末日Call，市面當時最高行使價60美元的買入期權及時達陣，合約價由周四時0.7狂飆至周五收市價11.75美元。

背後操作成功，其中的可能性在於造市商（market maker）無辦法買入足夠的GME股票，或者在合理成本下借貨對沖其原本被視為末日Call合約。而在Reddit散戶狂買60美元call及其股票情況下，造市商（market maker）當日只能夠被逼掃入任何價錢的GME股票，繼而再進高股價。

而其中一個Reddit散戶貼倉聲稱，買入1000張4月16日到期的12美元Call Option及以平均價14.8947美元買入5萬股GME，收穫779萬美元，折合約6000萬港紙。

GameStop股東大有來頭

GameStop炒起的首個關鍵人物要數返寵物用品網站Chewy創辦人Ryan Cohen，旗下RC Ventures入股12.9%或900萬股GME，及後股價越升越有。當時Ryan Cohen建議GameStop應該好似當時他將Chewy改革成美國最大寵物用品電商一樣，轉向電商發展。而後來就是Reddit散戶們結合，將股價推至天價。

而在GameStop股東名冊中，更包括一位鼎鼎大名《The Big Short》電影主角真人Michael Burry，2019年8月他旗下的Scion Asset Management買入300萬股GME，根據截至9月30日的紀錄，Michael Burry減持170萬股左右，如果大升前未沽貨，升幅可達倍數計。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！