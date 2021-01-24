英國《衛報》在郭偉雄的加持下，在香港網絡爆紅了一天這麼多，而且網民亦是當花生爆谷較多。今時今日的香港，懷念甘小文的《太公報》的，一定比留意這份英國左翼報章的為多。到底這一條「世衛喉舌」的政見和風格是什麼？如《衛報》「不代表世衛」，又代表著什麼？與其以瞎子摸象的方式去形容該報的風格，倒不如就用近日的一篇社論，去透視其政見和思想傾向。

該社論題為《衛報眼中的英美關係：要與拜登重建》。社論的第一段已單刀直入，指在「英國政壇人人都愛總統拜登」。英國的反對黨工黨、自由民主黨、綠黨對民主黨和拜登管治的認同，大家當然毫不驚訝，但令人難以置信的是，不少保守黨的政治人物，在不久之前仍押注在特朗普身上。文翠珊跑到華盛頓去拉攏他，高文浩會他的會面，莊漢生甚至說他要被提名諾貝爾和平奬，更一度沉醉於英美貿易協議的熱烈討論之中。然而，這些政治人物今天都紛紛「割蓆」，成為拜登之友。

雖然政客的「食相難看」，但該報指出，重新設定英美關係亦值得鼓勵，但問題是要拿出誠懇、謙遜和清晰的態度，而不是投機取巧。特朗普從來不是前兩任首相眼中所想像的盟友，亦不會與簽立對英國有利的貿易協議。他永遠只會是個尷尬，更是對英美一直捍衛的自由民主價值的威脅，而該等價值自2016年後，已經在無聲無息之間溜走。過去數十年，英國的領袖都誇大英國對美國的重要性。在未來的關係重建中，大家必先要承認，經過去四年後，英美都沒資格宣揚民主制度和價值。美國剛試圖以一場政變推翻選舉結果。英國則在脫歐談判中，企圖以違反國際法來達到目的（指莊漢生試圖透過Internal Market Bill，推翻有愛爾蘭的協定作為談判籌碼）。

在亞洲的崛起和美國的霸權旁落中，該報認為，英國要建立盟友，但當中必須採取務實的態度，善用自由民主的價值和本身的軟實力，而非卑劣的手段。拜登的上場，為疫情、環保和網絡自由的處理上，正為國際帶來新的契機，英國必須好好把握。

從以上的意見中，大家不難看到《衛報》所代表的自由主義的左翼人士，對特朗普（當然還有莊漢生）那種破格的政治人物的作風，完全不表認同。當香港的「侵粉」非常欣賞這種「非常手段對付非常對手」的做法之際，在左翼人士的眼中，這種為求其目的而不擇手段，甚至不惜扭曲自由民主法治精神的做法，是十惡不赦的罪名。打算移民英國的你，無論你有多愛「侵侵」，亦必須認清英國民間的主流絕對不是「侵粉」。在他們面前讚揚特朗普，就會如同在利物浦球迷面前，慶祝曼聯入球一樣。

作為思想和言論自由的擁護者，我雖然亦不認同《衛報》的思想和政見，但我會誓死捍衛和尊重左翼自由主義者的權利和自由。至少我知道《衛報》並不代表世衛的譚德塞。

Billy Wong

Goodbye HK, Hello UK香港區負責人

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