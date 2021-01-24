本港武漢肺炎疫情仍然反覆，令樓價反彈受阻，部份業主寧願減價離場，甚至蝕讓。屬2003年爆發沙士源頭的九龍灣淘大花園E座，有業主於四年前以550萬元入市，現以相同價錢出貨，賬面雖然平手，但要蝕使費。

利嘉閣地產鮑允中表示，上述淘大花園「平手盤」為E座低層3室，實用面積375方呎，屬於2房間隔，望樓景，業主2017年9月以550萬元購入單位，因急走關係，所以願意以平手價吸引買家，又因為是最低層，所以叫價由上星期575萬減至558萬元，最後以550萬元賣出，呎價14,667元，屬近期新低，比市價略平30萬元。鮑亦謂，「我做咁多年，第一次見業主買入價同沽貨價係一樣。」

不過，據網上銀行估價，該單位估價僅533萬元，如以估價作參考，成交價應算是理想。若計及佣金及釐印費等雜項開支，估計業主實蝕約27萬元離場。

淘大花園本月暫錄得30宗成交，較上月全月12宗急增逾1倍。鮑允中則指，「係好旺，成交量多咗」，惟量升價跌。

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