英國英匯1月份促成一宗成交，為曼徹斯特兩房 Blackley 排屋，室內面積大約800呎，成交價130,500英鎊（約138萬港元），是永久業權物業。

物業距離曼徹斯特市中心大約4英里，駕車12 分鐘可往市中心購物區。室內靚裝修，全新廚櫃。後花園整潔及附有小屋酒吧。因為室內條件優勝，放租數天已經有租客承租，租金為750英鎊（約7975港元） 。

業主在上年8月份以低於市價開價，叫價11.5萬英鎊（約122萬港元），因為眾多客人競價，最後以130,500英鎊（約138萬港元）成交。原業主2008年買入價為7萬英鎊（約74萬港元），賬面賺幅86% 。新買家為香港人，購買此物業為投資用途。

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