恒大汽車（708）與6名投資者分別簽訂認購協議，以每股27.30元定向增發共約9.52億股新股，佔公司擴大後總股數的9.75%，共籌集260億港元。

認購價較該股前五個交易日的平均收市價折讓8%，各投資方同意鎖定認購股份12個月。6名投資者包括成宇控股、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司，各認購50億元；以及華置（127）執董陳凱韻（甘比）、中國燃氣（384）總裁劉明輝，各認購30億元。

集團指，今次此次增發體現投資者對公司經營管理能力、業務發展水平高度認可，以及對公司新能源汽車產業的發展前景充滿信心。透過認購事項籌集股本資金，集團可擴大股東基礎、增強資本基礎及提升財務狀況及淨資產基礎，以促進長期發展及增長。

董事確認，緊隨認購事項完成後，集團公眾持股量將不會少於擴大後的已發行總股數25%。

此前，恒大汽車於去年9月15日按認購價每股股份22.65港元，以先舊後新方式配售約1.76億股新股，所得款項淨額約為39.8億港元，主要用於技術研發、基地建設等。

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