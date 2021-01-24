本月5日「同場加映」於1.24元薦買中海化學（3983），設目標價1.9元，上周五最高1.87元，逼近目標價，翻了半番，回吐至1.59元收市。中海化學可憧憬私有化，趁機買入。

1）中海化學上周五收市後宣佈，以7.39億元人幣掛牌出售兩間公司（陽坡泉煤礦及華鹿煤炭）權益的認證，已獲批出，並已收取買家支付售價的70%。本欄估計，此項兩年半前提出的交易，可於今年上半年內完成，並如原來預計有5.1億元人幣利潤（另加收取交易罸款0.18億元人幣）入賬。

2）中海化學2006年9月上市，招股價1.9元，歷史高價6.57元，金融海嘯時並未潛水，仍有2.04元，反而現價較金融海嘯價還要低。

公司H股17.71億股，只值28億元。最近三周，成交共5.04億股，佔發行股數28%，每日換手率高達1.9%（騰訊（700）的每日換手率是0.32%），較對上20周平均高出近4倍，冷股變熱不尋常。

3）2020年上半年，中海化學純利3.1億元人幣，按年大跌43%，但以年度化6.2億元人幣計，則只較2019年低12%。往績PE 8.8倍，預測10倍以上。2021年，因有巨額特殊盈利入賬，預測PE降至5倍以下。

4）中海化學可憧憬私有化。至2021年6月，公司每股NAV估計達4.1元，PB 0.39倍，歷來最高 PB為3.4倍，現時是難得平價私有化良機。近期一些私有化提案，私有化原因包括上市多年一直無利用股市集資功能，中海化學亦具備此條件，十四年前上市至今，股數完全一樣。

5）中海化學出售兩家公司權益後，估計每股淨現金1.3港元，可派高息。

＊中海化學現價1.59元，早前所設目標價1.9元可能過於保守。若然私有化，不會是這個價錢。（最新中國機械（1829）H股母企提私有化，出價PB 0.77倍；按PB 0.77倍計，中海化學值3.14元，打七五折也值2.36元。）

同場加映：本月4日於1.22元提及大唐新能源（1798）望多兩眼有着數，本月7日於1.52元薦買，設目標價1.75元，上周五最高2.18元，收2.09元，較1月4日前飆升71%。沽四分三，留四分一。

上月21日於4.34元薦買李氏大藥房（950），本月11日於4.89元再薦買，上周五收5.42元，較初薦前大升25%。目標價重溫：7.7元，大把水位在後頭。

何車

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