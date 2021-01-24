● 雅生活（3319）基於截至去年12月底止年度未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料的初步評估，預期截至去年12月底止年度未經審核年內利潤總額及股東應佔利潤較2019年同期，分別錄得不低於50%及40%的大幅增長。增長主要是由於集團管理面積的大幅增加及營運效益提升，帶來收入及利潤的大幅提升。

● 合景悠活（3913）公佈，集團的在管建築面積，由2019年底的2,160萬平方米，突破截至截至去年底止的4,000萬平方米，其中向第三方開發商提供物業管理服務的在管面積佔比超過50%。

完成新收購事項後，集團預期在管面積將由去年底的4,000多萬平方米上升2倍至突破1.2億平方米。管理項目數量將相應增加至約1,300個，覆蓋地區亦有所提升。由於進行收購事項，預期集團的在管面積將超越今年原定的目標。因此，集團決定將今年全年在管面積目標進一步增加至1.6億平方米。

●國泰（293）宣佈，香港飛機工程有限公司集團財務董事沈碧嘉將於下周一（25日）起，接替馬天偉出任國泰航空常務董事及財務總裁。馬天偉將於今年4月1日起重返國泰航空董事局，出任非常務董事。

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