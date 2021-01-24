Sakura Global董事兼創辦人張明珠指，有業主出售日本物業，該物業位於福岡天神。物業於2000年建成，樓齡約20年，單位實用面積約368平方呎。
物業現時出租中，每月租金實收約2,588元，實際回報5.5%，最終成交價為56萬元，呎價約1,521元。
物業座落日本福岡天神，步行8分鐘可到達天神站，物業座向東南，居住環境舒適，一房一廳並設有 L型大露台，旺中帶靜。物業位於天神站徒步圈，周邊有大型商場及地下商店街，交通四通八達，社區配備完善。
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