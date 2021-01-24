有業主放售日本的一戶建豪宅，位於大阪市中央區。物業建於2011年，樓齡約9年，全棟3層高，連430呎大型天台，建築面積約1,807呎，現售約1,100萬港元。

該物業為鋼筋造一戶建，由日本最大的住宅建造商之一的「積水房屋株式會社」施工建造，該物業坐北朝南，設雙進出口及室內電梯，客飯廳約538呎，帶有地暖系統。天台上有太陽能發電板，如太陽能發電板所收集的電沒有用完，剩下的太陽能電力更可以套現。

房子的配置為2間房間，客廳、飯廳、廚房各一間，更有書房、步入式衣帽間及鞋物間，現代化設計，內部裝修配置完善。

物業坐落於大阪中央區日本橋車站範圍，3分鐘可徒步至坐擁堺筋線及千日前線的日本橋車站。步行1分鐘可到達黑門市場，旺中帶靜，住客出行方便。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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