今日一間名為協聯估值及拍賣行，宣佈承法庭命令，將鰂魚涌康怡廣場4樓的茂昌眼鏡內的眼鏡、光學儀器、清潔物品、家俱等進行拍賣。

記者向拍賣行查詢詳情，了解到本地眼鏡公司茂昌眼鏡因其一間店舖拖欠租金，而被法院下令封鋪拍賣，涉及合共2,000多副眼鏡和隱形眼鏡，及多部驗眼儀器。

而巧合的是，今年1月16日，一間茂昌眼鏡荃灣分店在facebook page通知客戶，稱茂昌眼鏡已易名為寰宇眼鏡，員工、店舖、顧客資料等一切如常沒有變化。

本報記者致電多間茂昌眼鏡分行，不少未能接通，部份稱店舖已易名為寰宇眼鏡。而茂昌網頁已經未能進入。另外，持有茂昌34.5%股權的寰宇娛樂（1046）主席林小明，亦已經辭任「香港茂昌眼鏡有限公司」董事一職。中國華仁醫療（648）持有茂昌55.5%股權。

去年，寰宇娛樂曾追討中國華仁1,617萬元，但後者反而稱是失實聲明而反申索，暫未知今次事件是否涉及股東爭拗，本報正向寰宇娛樂查詢。

事實上，茂昌眼鏡經營困難，截至去年6月底止，其應佔聯營公司全年虧損為156萬元，按年轉盈為虧。

茂昌眼鏡由胡賡佩在1951年於香港成立，於1978年成為香港首間上市的眼鏡公司。後來因經濟不景，零售低迷，於1989年，出售給迪生創建（113），迪生創建其後再轉售給深圳國際（152），以寰宇國際為首於2014年購入後營運至今。

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