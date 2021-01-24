馬雲拍片現身，以為股價會絕地反彈，結果阿爺依舊左一句反壟斷，右一句保障消費者，玩殘阿里（9988）、螞蟻集團及旗下支付寶，仲有一眾股民。

以往支付寶收到客戶備付金可以過河濕腳，自2019年已被要求上繳人行暫管。過去周五再推《非銀行支付機構客戶備付金存管辦法》，講明備付金只能存入銀行/央行以防範風險，並且列明違規罰則。

馬雲、螞蟻、支付寶負面印象未消散，不時傳出要整改的消息，會否動搖本港支付寶香港用戶的信心？

前日全民焦點盡是佐敦油麻地封區，咁啱睇到大台報道支付寶香港乘車碼首次登陸港鐵站，杜夫人先醒起前日係支付寶香港殺入港鐵的大日子。

該報道訪問咗三位市民，一位話內地一早有掃二維碼入閘，相當支持；一位話無乘車優惠唔考慮；另一位女士話擔心私隱問題，堅持唔用，仲話「自由自在咪幾好」。

筆者決定落港鐵睇吓使用情況。周六傍晚時分，企喺上環站閘口位觀察咗5分鐘，其間有35人經嗰兩部紫色機入閘，99%都用八達通或用手機嘟入閘，有位姨姨張望咗陣，似乎想了解吓，不過附近無職員講解，所以佢最終都行開咗。

5分鐘入面，僅得1個發福的中年男人拎住手提電話，開住乘車碼，順利掃描入閘，仲擰轉頭向狼狽地搵緊八達通的同行友人露出「勝利笑容」。

筆者諗，支付寶香港當初揀周六推出乘車碼，或多或少經過考量，等有興趣試用嘅用戶趁假期熟習下；而本身唔識用、唔會用嘅，喺無優惠的情況下無迫切需要用住，周一繁忙時間，應該唔會造成乜嘢大蝦碌啩。

最後，等到頸都長，匯立銀行有份贊助、萬眾期待的BLACKPINK演唱會下周日1點鐘喺YouTube現場直播，粉絲們記得唔好錯過。

杜夫人

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