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【圓方集】李祿的前世今生 - 張宗永

43分鐘前
■喜馬拉雅資本創辦人李祿（左）及畢菲特的投資夥伴查理芒格。　互聯網圖片
columnist
專欄作家 : 張宗永

有中國畢菲特之稱的基金經理李祿，創辦的基金喜馬拉雅資本，最近大手增持郵政儲蓄銀行（1658），持股總值約48億元，因為持股量超過5%需要申報，除令李祿再次登報，郵儲行去年股價表現亦跑贏五大行。

李祿是六四事件21名被政府通緝的學生領袖之一，他當年就讀於南京大學，參加天安門學生運動，是高自聯骨幹。出事後，經法國流亡美國，在哥倫比亞大學同期修讀了三個學位，分別是經濟、法律和工商管理。1997年他在美國創立了喜馬拉雅資本，後來更獲畢菲特的投資夥伴查理芒格賞識，加入成為基金主要的投資者。畢菲特上世紀入股比亞廸（1211），據聞亦是李祿牽線的。2010年9月畢菲特訪問中國，李祿隨行，官方鋪出紅地毯之餘，對六四事件隻字不提。

六四距今已是半輩子的事，當年的學生今天已是壯年，每個人頭上的一片天都不同，各自各精采。最近看李劼的《思想沒有家，永遠在路上》，作者對六四有另一種看法。他問了一個很有趣的問題：當日的學生領導，最後都能全身而退，即使是坐了牢的王丹，最後亦保住性命流亡海外，真正付出代價的是捍衞學生領袖們的老百姓和無名學生。看歷史要多角度，我且節錄李劼的說法供大家參考：

社會運動從歷史中學習

1）趙紫陽：有着商人般的計算，長時間躲在學生背後，希望用學生逼鄧小平下台；趙向學生道別，等於將學生推到鄧小平的槍口上；早前鄧小平提出自己全退，趙紫陽半退，但趙根本沒有退的意欲。

2）胡耀邦：過於天真沒有機心，倒台是天理，卻因此贏盡民心。

3）學生領袖：他們享受和需要大台，自我在種種慾望推動下飛快地膨脹，所以在退或不退的問題上糾纏不清；學生拒絕談判，然而運動要取得政治成果，便需要談判，民主更牽涉到大量的談判。

4）鄧小平：學生運動令他聯想到自己過去經歷過的文革，鄧小平是見過刀槍的人，流血不是一件大事。

「佔中」和「反送中」運動結集了那麼多人的心和力，卻對推進香港和大陸的政治改革，短期間產生不了絲毫作用，也許我們應該從歷史中學習，起局起得漂亮，也要懂得怎樣走下去。

張宗永

思博資本高級合夥人兼亞太區總裁

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