炒股票很多散戶都怕追破頂股，一味買「地板股」博追落後。畏高是人的天性，但殊不知無蟹貨的股票才是最好炒，隨時升到無譜。緊貼大媽炒股思維，金山軟件（3888）回到5天線企穩又買得。

本月大升市以來，北水狂掃金山軟件，滬深兩地南下共增持2,922萬股，以平均價57蚊計，涉資至少16.6億元，短短3星期，持股量急增2.13百分點至27.35%，升勢有餘未盡。

金山業務一門三傑：遊戲、辦公軟件、雲服務。後兩者已先後登陸科創板及美股納指，上日更齊創上市新高，今日金山軟件股價料有沖喜，短線突破歷史高位66.15元並不意外。

業務方面，去年第四季新遊戲延遲推出，或令該季收入略為放緩，但辦公軟件料維持高速增長。第三季銷售按年大增59%，建銀最新報告預期，受惠用戶強勁增長及付費比率提高，加上企業雲及政府雲服務銷售於疫後復蘇，預期辦公軟件今年兩年複合年增長率達40%，有助支撐金山軟件的盈利及估值，目標價由48.8元大幅調高至73.9元，評級「跑贏大市」。

本月以來金山股價累升23.8%，但基本沿着5天線而上，升勢未算過急，日線9 RSI亦維持於70水平。上日恒指急挫近500點，但金山股價稍為回調至5天線61.3元即見支持，只要市況回穩，金山有望再發力上攻。

筆者為證監會持牌人，持有金山軟件財務權益。

魏力

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