近年不斷傳出財困消息的「舖王」鄧成波，近日旗下的東海飲食集團傳出2月份將以六折支薪，涉及的前線員工約290人，中低層員工若不同意新安排，將會被要求放一整個月的無薪假，主管級員工更會被自動「離職」，不獲任何賠償。有員工批評若六折出糧，部份員工薪金或會低過最低工資，質疑公司做法不合理。本報上周五曾向東海集團營運總裁彭建偉求證，初時在電話中表示沒有六折支薪的情況，惟其後他透過公關再回覆確認六折支薪，但表示達成營業指標薪金便會提升，惟營業指標被員工炮轟是「mission impossible」。至於主理波叔飲食業務的兒子鄧耀昇則回應本報表示，很久沒參與營運，「我唔知呢件事，不過我認為最緊要保住打工仔飯碗先。」對於兩父子財困情況，雖然鄧耀昇暗示近期於股票市場有斬獲，惟減薪似乎反映其財困問題尚未得到解決。

東海集團的前線員工李先生（化名）向本報透露，近日總裁彭建偉在主管級的群組發出短訊，通知今年2月起會採用新的支薪方式，包括全體員工出底薪60%，餘下薪金按「多勞多得」制，按每間分店的營業額計算，達標後可按佣金支薪，取消無薪假安排，但因晚間禁堂食而縮短的營業時間，員工則只計算工作半天，要扣例假。李生指：「公司冇正式通知，只係同啲主管講，但其實全公司員工都知，佢又冇畀份文件要你簽，但就會實行，我哋同事已經去勞工處備案，如果2月真係出六折糧，就會尋求法律方式解決，因為六折出糧，可能會低過最低工資。」他表示，有部份前線員工，月薪只得1.4萬元，六折支薪後每月只得8,400元，而最低工資為每小時37.5元。

東海於周日正式要求員工簽署同意書，據了解，彭建偉更親自到某一間門市游說員工簽同意書，「嗰間分店比較多員工反抗，唔想簽同意書，所以佢親自落去。」有員工透露，他工作的門市約有一半員工不肯簽署同意書，但未知公司會否真的解僱不簽署同意書的員工。黃先生（化名）表示，已在本周日簽署同意書，「冇得唔簽，成間門市嘅同事都簽咗，否則就放28日無薪假，而家最衰係逼你返足工，但減人工，之前要求你放無薪假，都叫做有得休息。」黃先生表示，他過去一年平均放3至5日無薪假，平均月薪只得武肺疫情前的八成，有部份放無薪假較多的員工，收入更少一半或以上。

根據本報收到的同意書，內容指出，分店同事2月不用放無薪假，但全線員工以營業指標是否達標來支薪，不達標者會發放60%的基本薪金，月薪1.5萬元或以下的員工，保證基本薪金為80%。

東海員工：多勞多得制度 實情是減薪

李先生又批評，公司假借「多勞多得」方式，表示有機會可出足100%糧，但提供的「營業指標」根本很難達成，「佢定嘅指標仲高過肺炎之前嘅生意額，例如以前正常市況，目標係200萬營業額，但今次佢定到220萬，根本冇可能做到。」他透露，目前民生區的酒樓，生意額較疫情前只下跌20至30%，「周末好多人排隊嚟飲茶，生意唔太差。」只是尖沙嘴等專做婚宴的分店，生意則較差，下跌約60%，該區的員工放較多無薪假，「啲大廚本身月薪2.5至3萬，變到得返7,000至1萬，出得三分之一糧。」黃先生則透露，他的分店過去數月，每月只得1萬多元營業額，「一個月100萬都難，佢定個220萬指標，根本冇可能做到。」

李先生續指，員工合約一向是固定月薪制，從來沒有採用花紅佣金制，今次改變支薪方式，懷疑牴觸原有的僱傭合約。他透露，波叔入主東海時曾承諾，客人給予的貼士以及前菜錢，均會由前綫員工均分，「波叔話呢啲係員工辛苦錢，靠自己賺嚟，會分畀員工。」但自總裁彭建偉於19年尾入主公司後，便沒收這兩項收入，「佢話呢啲錢係要計入公司營業額。」每間分店的貼士每月一般約1.5萬元，前菜錢則約2至3萬元，以一間分店約40多人計算，則每人每月損失約1,000元。

李先生透露，有部份年資淺的員工在過去一年已陸續離職，「但我哋做得耐嘅點會走，而家我哋大部份員工都唔想走，如果公司真係2月唔跟合約規定（而）六折出糧，我哋會搵勞工處幫手。」

本報上周五曾致電彭建偉，他在電話中表示沒有六折支薪情況，「冇呢樣嘢，不過我怕講錯嘢，我搵同事再覆你。」其後他透過公關以書面回覆指，東海飲食集團研究短期的特別支薪制度，採取多勞多得形式，按照營業額發放基本薪金及達標獎金，希望力保同事飯碗，並與員工分享業務成果。到本周日，東海正式向員工要求簽發同意書後，東海再轉口風，回覆記者確認會以六折支薪，但表示達成營業指標，最高可獲120%支薪。同時東海又確認若跟員工最終仍未能達成共識，則會按僱用條款及本地勞工法例處理及作出賠償。

鄧耀昇稱不知情

波叔孻仔鄧耀昇接受訪問時表示，很久沒參與東海飲食集團的營運，對六折支薪並不知情，「我唔知情況，不過飲食業而家係困難，整個行業都有好多安排。你話六折出糧，我覺得最緊要保住打工仔飯碗先。」被問到財困情況，他表示公司最近沽出部份沒增長空間的物業，未來會繼續做資產配置，「最近全世界股票都有贏錢，（波叔都贏？）我相信全世界都贏，咁未來物業市場始終都會好，嚟緊會繼續做資產配置，你話財困，我相信而家個市，大家都會有呢個情況，但會好轉嘅。」

波叔為波仔填氹 舖位蝕住斬

鄧耀昇創立的Stan Group，於疫情前前斥資百億元掃貨，大搞酒店、餐飲業，波叔去年接受本報訪問時透露，集團已「借爆」銀行，要向財仔埋手。事實上，自波叔傳出財困後，近數月不斷變賣資產，踏入2021年短短三個星期，鄧氏家族已連環套現6.71億元，當中不乏逾億元的大額成交，包括西貢花園地下入口及1樓舖，面積約28,439方呎，早於2017年由鄧成波或相關人士透過「買殼」形式，以4.38億元購入；最新則於本月中市傳以4億元易手，持貨3年，賬面蝕3,800萬元或9%離場。

另一大額成交為灣仔道177至179號保和大廈地下15號舖及1樓，總面積達1.19萬方呎，鄧成波原於2008年2月斥5,180萬元，連同地段7至11號舖一同購入；新近以1.15億元率先沽出上述15號連1樓巨舖。

事實上，鄧成波近期「掟貨」心態轉強，儘管蝕讓亦無礙其沽舖，以深水埗元州街4號地下連入則閣，面積約2,537方呎，原由鄧氏或相關人士於2016年8月以2,950萬元購入，早前則以3,000萬元轉手；連同入市稅項及代理佣金等費用，鄧氏持貨5年，實蝕逾800萬元或21%。

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