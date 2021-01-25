眾安銀行獲保監局頒發保險代理機構牌照，成為ZA Insure的代理人，銀行將適時推出多款保險產品，屆時，用戶將能在手機應用程式完成保險產品報價、投保、核保到付款等服務，更可在手機應用程式內查閱保單資料，全程無需重新填寫大部份的個人資料。

眾安國際總裁兼ZA Insure行政總裁許煒表示，相信兩間公司能共享技術實力和成本優勢，為用戶未來的數碼理財體驗創造更多價值。眾安銀行行政總裁許洛聖表示，今天成為香港唯一一間提供存款、貸款、卡，並可提供保險產品的虛擬銀行。

ZA Insure是眾安國際與富邦人壽保險（香港）的合資企業，去年5月4日獲香港保險業監管局透過快速通道授予全數碼化保險公司牌照。

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